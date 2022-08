MN - Mandorlini: "Chi non vorrebbe Ibra e Giroud? Due così meglio averceli"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di MilanNews.it, il tecnico Andrea Mandorlini ha avuto parole di elogio per due leader dello spogliatoio rossonero come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Così si è espresso l'allenatore romagnolo: “Chi non vorrebbe avere giocatori così. Giroud lo scorso anno, con le sue reti, è stato decisivo. Ibra, di cui spesso ci dimentichiamo, sa sempre quello che deve fare nonostante le primavere e gli acciacchi. E’ un campionato. Due così, in ogni caso, sempre meglio averceli”.