MN - Manicone: "Adli? Il Milan dovrà essere bravo a metterlo in condizione di esplodere"

MilanNews.it

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Antonio Manicone, ex allenatore in seconda del Bordeaux, ha parlato così dell'arrivo al Milan di Yacine Adli: "A Milanello ci arriva bene, negli ultimi anni ha mantenuto un rendimento buono. Ha lo spirito che serve per iniziare un’avventura di questo tipo e soprattutto tanta voglia di arrivare. Dovrà essere bravo il Milan a metterlo in condizioni di esplodere, dandogli fiducia e aspettandolo con un po’ di pazienza se dovesse servire. È già successo con altri giocatori. Le potenzialità del ragazzo sono grandi, se si adatta può far bene”.