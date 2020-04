MN - Maragliano: "Maldini? Caratterialmente è simile a Boban"

Nella lunga chiacchierata con la redazione di MilanNews.it, Luigi Maragliano ha parlato di Paolo Maldini: "Maldini è sempre stata una persona estremamente disponibile, soprattuttto con i tifosi. Non gli ho mai visto negare una foto o un autografo a qualcuno. Ha sempre avuto un grande carisma, ereditando il modo di fare di Baresi. Non era un capitano che parlava spesso, ma quando lo faceva stai certo che non c'era nessuno che si permettesse di non ascoltarlo. Era un leader e anche con i giovani sapeva farli stare al loro posto. E' molto simile a Boban dal punto di vista caratteriale: quando qualcosa non gli andava bene e che riguardava la squadra, ne parlava con la società o con l'allenatore. Pensavo che avrebbe intrapreso la strada del dirigente molto prima, l'allenatore ha sempre detto che non l'avrebbe mai voluto fare. Anche quando suo padre si sedette sulla panchina del Milan insieme a Tassotti al posto di Zaccheroni, non si è mai percepito il fatto che Paolo fosse suo figlio. Il padre era molto rigido anche con lui e non ha mai fatto preferenze. In campo, ma anche fuori durante i ritiri. Cesare era veramente una grandissima persona, dotato di grande intelligenza e umanità rare. Paolo ci aveva visto lungo con i cinesi, visto com'è andata, vediamo ora cosa succederà a giugno".