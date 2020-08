MN - Marcotti (ESPN): "Il Tottenham non vuole svendere Aurier, poco plausibile che il Milan lo prenda"

Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo). E' stata l'occasione per parlare anche di Aurier, tra gli obiettivi del Milan per la fascia destra: “Aurier è un caso un po’ particolare perché il Tottenham ha cercato in tutte le maniere possibili di piazzarlo la scorsa estate, e addirittura anche a gennaio. Nella stagione 2018/19 ha giocato pochissimo, per infortuni e problemi vari. Quest’anno invece ha giocato praticamente quasi sempre. Il Tottenham sta cercando un nuovo terzino destro, ma allo stesso tempo non vogliono svendere Aurier, che ha altri due anni di contratto. Dal punto di vista del Milan prendere un giocatore di 27 anni che ha avuto problemi disciplinari e caratteriali e che ha ancora un contratto importante al Tottenham non mi sembra molto plausibile”.