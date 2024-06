MN - Marino: "Nel trasferimento di un calciatore tutti vogliono partecipare al banchetto: chi paga, alla fine, sono le società, ed è altamente immorale"

Il trasferimento di Zirkzee e le commissioni extralarge dell'agente Kia Joorabchian continuano a tenere banco. È giusto pagare 15 milioni di oneri accessori per un trasferimento da 40? Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Assoagenti, oggi abbiamo sentito il parere di uno degli storici dirigenti del calcio italiano come Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Per i club diventa una situazione sempre più difficile da gestire

"Certo, ma non è che ce ne accorgiamo adesso. Vogliono partecipare tutti al banchetto; famiglie del giocatore, intermediari, quelli che partecipano a portare gli sponsor. Il calciatore è un'azienda. E nel trasferimento che deve essere la fetta più grande di guadagno in una breve carriera devono massimizzare. E i costi gravano sulle società, cosa altamente immorale".