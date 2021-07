MN - Marques su K. Jorge: "Un 2002 che segna una doppietta in un quarto di Libertadores di carattere ne ha da vendere"

Andersinho Marques, giornalista di "MondoSportivo Brasil", si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulle caratteristiche caratteriali di Kaio Jorge: "Un 2002 che segna una doppietta al Grêmio in un quarto di finale di Libertadores, come è successo lo scorso anno, di carattere ne ha da vendere. Però i numeri, come detto, non sono quelli di una punta completa. Può fare da spalla in un attacco a due, ma i veri fuoriclasse devono per forza saper fare tutto, giocando sia in coppia che da soli. Per giocare in Europa bisogna essere decisivi davanti al portiere. La tecnica di certo non gli manca, perché il suo destro è molto preciso, sia nei passaggi che nei tiri. Però la sua finalizzazione lascia ancora un po’ a desiderare. Deve migliorare soprattutto nei colpi di testa, visto che fatica ancora a sfruttare i cross, nonostante sia altro 182 cm e abbia una buona stazza".