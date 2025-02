MN - Martinez: "Io penso che due giocatori possono essere fondamentali per Gimenez, Pulisic e Reijnders"

Il Milan, Santiago Gimenez, l'impatto mediatico avuto in Messico ed il compagno ideale per il Bebote. Questo e di tanto altro il collega di ESPN Daniel Martinez ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Gimenez, tra Leao, Joao Felix e Pulisic, con chi riuscirà ad instaurare l'intesa vincente?

"Leao è un giocatore che si accentra, e che cerca il gol, ha la fame del gol, e va benissimo, ne ha bisogno il Milan. Io penso che due giocatori possono essere fondamentali perché Gimenez lo diventi di conseguenza: Pulisic, perché crea calcio, perché è il cervello della squadra, quello che trova i movimenti e gli spazi. E nello spazio Gimenez è veramente forte. E quindi credo che l'intesa principale dovrà essere con Pulisic. Però attenzione, Reijnders, che in questo momento sta facendo un campionato eccezionale, sarà il socio ideale in tantissimi momenti, durante le partite per Santi. Questi due nomi farei. Altri anche ovviamente. Leao credo che qualche assist per Santi lo farà, ma è più tendente ad accentrarsi e cercare la marcatura propria. Qualche combinazione ci sarà, ma il dialogo costruttivo per la scelta della squadra sarà con questi due giocatori".