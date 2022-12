MN - Martorelli: "Maldini e Massara grandi dirigenti e persone. Nessuno come Paolo può rappresentare al meglio il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’agente Giocondo Martorelli, ex procuratore di Gianluigi Donnarumma prima che passasse nella scuderia di Raiola, ha parlato così del portiere del PSG e del suo addio al Milan:

Se fosse stato ancora il procuratore di Donnarumma a maggio 2021 cosa gli avrebbe consigliato? “Per quella che è la mia condotta morale e per quello che offriva il Milan, per quello che rappresentava lui per il Milan, per l’età che aveva e poiché non aveva nulla in mano, non ci dimentichiamo che nel momento in cui ha rifiutato il Milan è stato il miglior portiere dell’Europeo, ha vinto l’Europeo ma era senza una squadra, questa è la verità. Sull’altro piatto non aveva nulla, poi in un secondo momento è arrivato il PSG, dove al primo anno non ha giocato quasi mai, andando a prendere qualche milione di euro in più. Gli avrei fatto questo discorso: se finisci la carriera con 300 milioni di euro o 290, ma sei amato da tutti, non cambia niente. Poi a 25-26 anni ci sarebbe stato tutto il tempo per andare al Real Madrid, ad esempio, se le cose non fossero andate secondo i piani. Questo è quello che avrei cercato di fargli capire. Anche perché con Maldini e Massara penso ci fossero tutti i presupposti per proseguire. Sono due signori, due grandi dirigenti e due persone straordinarie. Penso che nessuno meglio di Maldini possa rappresentare questi colori. Dovreste essere contenti e onorati di avere una figura del genere nel Milan, ve lo dice chi non è milanista. Non sono di parte”.