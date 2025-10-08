MN - Milan Club Perth: "Milan a Perth davvero una bella notizia. Ha riacceso l'entusiasmo"

vedi letture

Milan-Como di Serie A Enilive si giocherà per la prima volta nella storia fuori dall'Italia, a Perth, in Autralia. Di questa decisione così controversa e divisa ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il presidente del Milan Club Perth Gianni Jamal Nasri.

Come avete appreso la notizia di Milan-Como a Perth?

"Ieri è stato davvero un bel risveglio. Apro il cellulare e vedo un sacco di messaggi "Chiamami subito", "Urgente", "Che succede?". Poi ufficiale, la UEFA ci ha dato questa bella notizia e davvero ci ha riacceso l'entusiasmo di 3 mesi fa quando il Milan era qua".

Avete già iniziato ad organizzare questo evento?

"Siamo sempre in contatto. Noi abbiamo questo gruppo di whattsapp con tutti i presidenti. Abbiamo fatto questa unione, che si chiama "Milan Clubs Australia" che quando ci sono eventi come questo diventiamo una cosa sola. Mettiamo tutti i tifosi insieme, un po' come fatto quest'estate quando il Milan era qua e ci stiamo aspettando per scaramanzia l'ultimo okay della FIFA per andare avanti".