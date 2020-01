MN - Milan, domani pomeriggio amichevole con la Rhodense

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, durante l'allenamento di domani, previsto per il pomeriggio, il Milan affronterà in amichevole la Rhodense, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il fischio d'inizio sul campo di Milanello è previsto le ore 15:00, e potrebbe anche essere l'occasione per Pioli di provare Zlatan Ibrahimovic. L'utilizzo dello svedese però non è sicuro: la decisione definitiva arriverà soltanto domani.