MN - Milan Futuro, Bartesaghi è rientrato a Milano e stasera sarà in panchina nel derby di Coppa Italia

vedi letture

Tra i giocatori a disposizione di Sergio Conceiçao stasera nel derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno, ci sarà anche Davide Bartesaghi, il quale, come appreso da Milannews.it, domenica sera aveva raggiunto il Milan Futuro in Umbria per giocare il match del giorno successivo (poi rinviato a oggi alle 18) contro il Gubbio, ma ora è rientrato a Milano e stasera sarà in panchina con la prima squadra.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: mercoledì 23 aprile 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Canale 5, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: DOVERI

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: AURELIANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI