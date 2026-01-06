MN - Milan-Genoa, domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri

MN - Milan-Genoa, domani alle 12 la conferenza stampa di AllegriMilanNews.it
Oggi alle 10:12News
di Lorenzo De Angelis

Dopo l'importante vittoria di Cagliari il Milan ospiterà in casa il Genoa per la 19esima giornata di Serie A Enilive. La sfida contro il Grifone è in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20.45, e sarà importante non solo per dare continuità all'ottimo inizio di 2026, ma anche per mandare ulteriori segnali alle rivali non solo al quarto posto ma anche allo scudetto. 

La consueta conferenza stampa del tecnico rossonero è prevista per domani pomeriggio alle ore 12:00: Allegri presenterà la sfida contro il Genoa dalla sala stampa di Milanello rispondendo alle domande dei media presenti. Potrete seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore livornese con il consueto live testuale di MilanNews.it o in diretta video sui canali ufficiali del Club.