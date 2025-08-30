MN - Milan già in sosta, gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio

Dopo un esordio "traumatizzante", come definito da Igli Tare nel pre-partita, il Milan ha vinto la seconda giornata di campionato, sconfiggendo per 2-0 il Lecce in trasferta. I rossoneri si possono dunque già godere la sosta per le Nazionali che li porterà verso la fine del calciomercato e anche verso alcuni giorni di lavoro, senza partite di mezzo, durante i quali migliorare il feeling tra la squadra e con il mister, pur a ranghi ridotti visti i sempre molti giocatori convocati dalle Nazionali.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it il Milan si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per la ripresa degli allenamenti nella giornata di martedì pomeriggio. Agli ordini di Allegri mancheranno alcuni calciatori: Modric (Croazia, non ancora ufficialmente convocato), Pulisic (Stati Uniti), Maignan (Francia), Pavlovic (Serbia), Saelemaekers e De Winter (Belgio), Estupinan (Ecuador), Chukwueze (Nigeria), Gimenez (Messico), Bartesaghi (Italia U21). Non è stato convocato Rafael Leao che potrà recuperare al meglio dal suo problema fisico.