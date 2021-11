MN - Milan, il punto sui recuperi: Florenzi e Pellegri in gruppo, Calabria tutto ok

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, mister Pioli recupera altre due pedine: nell'allenamento di questa mattina Alessandro Florenzi e Pietro Pellegri sono tornati in gruppo. Nessun problema per Davide Calabria, uscito a fine primo tempo nella gara con il Porto. Lavoro personalizzato per Junior Messias, mentre lavoro sul campo, sempre personalizzato, per Ante Rebic e Ballo-Tourè. Per il croato la giornata di domani sarà decisiva in vista del derby di domenica.

di Antonio Vitiello