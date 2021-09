MN - Milan, Krunic e Bakayoko sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione. Nessun problema per Diaz

Migliorano le condizioni di Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko: i due giocatori sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione. Nessun problema invece per Brahim Diaz, che sarò dunque regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match sul campo dell'Atalanta in programma domenica sera.