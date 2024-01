MN - Milan, non preoccupano le condizioni di Bennacer. Isma rimane con l'Algeria

Ismael Bennacer, impegnato con l'Algeria in Coppa d'Africa, ha saltato l'ultima partita, quella giocata sabato, e salterà anche il match di questa sera contro la Mauritania a causa di un problema fisico, come annunciato anche dal ct algerino nei giorni scorsi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it si tratta di un problema di lieve entità: al Milan non ci sono allarmi, né tantomeno le condizioni per farlo rientrare anzitempo in Italia. Isma sarà quindi gestito normalmente dallo staff medico della nazionale algerina.

di Pietro Mazzara.