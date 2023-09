MN - Milan, occhio a Barnes. Locorotondo: "Può creare dei grattacapi. Ecco come gioca"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.



Harvey Barnes può impensierire la catena di destra, composta da Loftus-Cheek e Calabria?

"Harvey è un ragazzo eccezionale. E sì, potrebbe creare più di qualche grattacapo sulla fascia destra del Milan. Ho avuto il piacere di vederlo crescere tra le fila del Leicester (squadra che seguo per Opta dal 2019, nda) e sono davvero contento che sia arrivato a disputare una partita di Champions League. Se lo merita. Barnes è la classica ala mancina a cui piace tagliare dentro l’area una volta arrivato negli ultimi 25 metri: dove molti giocatori convergono per attaccare l’area, lui invece continua verso il fondo per poi entrare dal fondo in area e servire le punte. Senza palla, è ottimo negli inserimenti. Il tiro a giro sul secondo palo la sua arma migliore. Credo che Loftus-Cheek dovrà aiutare tantissimo Calabria per facilitargli il lavoro di marcatura e lettura."