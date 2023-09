MN - Milan, per Giroud programma personalizzato a Milanello come previsto, nessun allarme

Come nei giorni scorsi, quando è tornato in Italia dopo l'infortunio rimediato in nazionale, anche oggi Olivier Giroud, stando a quanto appreso da MilanNews.it, ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello.

Il francese si era fatto male alla caviglia quando era sceso in campo da titolare con la Francia contro l'Irlanda nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 del 7 settembre ed era stato sostituito anzitempo; subito il ritorno in Italia per tenere sotto controllo una situazione che non sembra grave e che non crea allarmi in vista del derby ma che va monitorata.