MN - Milan, Simic atteso oggi a Bruxelles per le visite mediche con l’Anderlecht

E' sempre più vicina alla conclusione l'avventura di Jan-Carlo Simic in maglia rossonera: il giovane difensore è infatti atteso oggi a Bruxelles per svolgere le visite mediche di rito con l'Anderlecht. I due club hanno trovato nelle scorse ore un accordo per la cessione al club belga del giocatore classe 2005 per tre milioni di euro.

Il Milan è riuscito a riservarsi anche il 20% sulla futura rivendita di Simic, che nella scorsa stagione si è non solo tolto la soddisfazione di essere arrivato in finale di Youth League insieme al Milan Primavera di Ingazio Abate, ma anche quello di esordire in Serie A (vs Monza il 17 dicembre) e segnare il primo gol fra i professionisti nella stessa partita.