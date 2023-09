MN - Milan, su Giroud c’è cauto ottimismo: le ultime sulle sue condizioni

C'era un po' di preoccupazione ieri sera in casa rossonera dopo l'uscita dal campo di Olivier Giroud durante il primo tempo di Francia-Irlanda per un problema alla caviglia sinistra, ma ora, secondo quanto appreso da Milannews.it, si respira un cauto ottimismo sulle condizioni dell'attaccante del Milan. Gli esami strumentali non sono ancora stati effettuati, ma vanno confermandosi le sensazioni iniziali dello staff medico della nazionale francese e del giocatore stesso.