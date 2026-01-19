MN - Milan, un po' di riposo: gli allenamenti riprendono mercoledì

Con la vittoria a San Siro contro il Lecce, maturata ieri sera con il risultato di 1-0 grazie alla prima rete di Niclas Fullkrug con la maglia rossonera, il Milan ha concluso il filotto di tante gare ravvicinate che ha caratterizzato questo inizio di 2026: dal 2 gennaio, vittoria a Cagliari, a ieri 18 gennaio, il Diavolo ha giocato cinque partite in 16 giorni. Un assoluta novità nel corso della stagione che è senza impegni in coppe europee: ora che riprenderanno, ricomincerà anche la settimana lunga per la formazione di Allegri.

Un aiuto e un vantaggio che, nella sfortuna di non essersi qualificati l'anno scorso per nessuna competizione continentale, va sfruttato al meglio. Per questo motivo, dal momento che arriveranno tre trasferte complicate consecutive tra Roma, Bologna e Pisa, il tecnico Allegri ha deciso di concedere oggi e domani due giorni di riposo: come appreso dalla redazione di MilanNews.it la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Milanello, in vista della gara fuori casa all'Olimpico, è prevista per mercoledì pomeriggio. La gara nella capitale è fissata domenica alle ore 20.45.

di Antonio Vitiello