MN - Milan, Zachary Athekame è atterrato a Linate
Oggi alle 10:46News
di Enrico Ferrazzi

Zachary Athekame è atterrato poco fa a Linate. Il terzino destro svizzero, che arriva a titolo definitivo dallo Young Bpys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, è atteso ora alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito con il Milan. Successivamente nl pomeriggio, il giocatore sarà a Casa Milan per la firma sul contratto. 
 