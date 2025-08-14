MN - Milan, Zachary Athekame è atterrato a Linate
Zachary Athekame è atterrato poco fa a Linate. Il terzino destro svizzero, che arriva a titolo definitivo dallo Young Bpys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, è atteso ora alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito con il Milan. Successivamente nl pomeriggio, il giocatore sarà a Casa Milan per la firma sul contratto.
