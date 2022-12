MN - Milanello, oggi lavoro misto per Theo e Giroud: per i due francesi palestra e corsa sul campo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nell'allenamento odierno che la squadra ha svolto questa mattina a Milanello Theo Hernandez ed Olivier Giroud, rientrati ieri in Italia, hanno svolto del lavoro misto tra palestra e corsa sul campo.

Il ritrovo a Milanello per domani per la squadra è previsto per le ore 12:00.

di Pietro Mazzara.