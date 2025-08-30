Loftus-Cheek su Allegri: "Il mister mi ha chiesto di segnare di più e sono d'accordo, ci proverò sempre per il bene della squadra"
Il Milan vince e convince a Lecce e lo fa grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic, subentrato nella ripresa e decisivo con il gol del definitivo 2-0. Ai microfoni di DAZN, questo un estratto delle dichiarazioni post partita di Loftus-Cheek:
"Siamo molto felici, era importante non subire gol e ci siamo riusciti, dovremo fare ancora di più perchè sappiamo delle nostre potenzialità e qualità. I gol chiesti dal mister? Lo so, speriamo di farne tanti insieme a Youssouf (Fofana) che ha tanta qualità e fisico. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio".
