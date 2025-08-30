Nkunku: "Felice di essere coinvolto nel progetto Milan, darò tutto. Maignan uno dei miei più grandi amici"

È ufficiale: il Milan ufficializza un colpo importante per il proprio reparto offensivo assicurandosi tutte le qualità e talento di Christopher Nkunku. Il francese arriva dal Chelsea a titolo definitivo e prenderà la maglia numero 18 rossonera. Ai microfoni di Milan TV, le prime dichiarazioni del nuovo attaccante rossonero:

Sul Milan e il progetto

"Felice di questa nuova avventura ed entusiasta di vestire la maglia rossonera, mi sono fatto coinvolgere da questo progetto, darò tutto per questi colori".

L'amicizia con Maignan

"Lo conosco da tanti anni, ci siamo scritti ed era molto felice per me quando ha saputo del mio arrivo al Milan. Siamo due ragazzi simili, con un carattere competitivo, è un grande amico e sono contento di ritrovarlo qui".

Nkunku, la sua storia

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell'estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol.