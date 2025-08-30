Loftus-Cheek su Modric: "Un campione anche come persona, siamo fortunati ad averlo con noi"
Il Milan vince e convince a Lecce e lo fa grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic, subentrato nella ripresa e decisivo con il gol del definitivo 2-0. Ai microfoni di DAZN, questo un estratto delle dichiarazioni post partita di Loftus-Cheek sul suo compagno di squadra, Luka Modric.
"Siamo molto felici, era importante non subire gol e ci siamo riusciti, dovremo fare ancora di più perchè sappiamo delle nostre potenzialità e qualità. I gol chiesti dal mister? Lo so, speriamo di farne tanti insieme a Youssouf (Fofana) che ha tanta qualità e fisico. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio
Modric? Sappiamo tutti le qualità di Luka, è un campione ma soprattutto una persona super. Siamo fortunati ad averlo con noi".
