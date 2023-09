MN - Morelli: "Le critiche a Leao? Ingiuste, c'era malcontento generale dopo il derby. Il portoghese è un campione"

vedi letture

Lotta scudetto, derby, mercato e le critiche (esagerate?) a Leao. Per parlare di questi temi caldi in casa Milan ed altro la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Niccolò Morelli, avvocato ed agente sportivo. Queste le sue dichiarazioni:

Giuste o eccessive le critiche aspre a Leao dopo la partita con il Newcastle? “Secondo me è stato il derby perso che ha fatto sì che poi venissero fatte queste critiche. C’era malcontento a prescindere dalla prestazione di Leao. Il portoghese è un campione, uno dei giocatori più forti della Serie A, il più forte. Le critiche quindi sono ingiuste. C’è stata poi l’occasione per provare quel gesto tecnico (il tacco, ndr) che se fosse andato in porta… Le critiche secondo me sono assolutamente ingiuste, Leao è un campione e la prossima partita se ne saranno già dimenticati tutti”.