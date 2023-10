MN - Nicolodi: "Mi aspetto che Pioli prepari la partita sul cercare di capitalizzare la velocità di Leao"

La redazione di MilanNews.it raggiunto telefonicamente in esclusiva Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport.

Il giocatore chiave, tecnicamente e tatticamente, in una sfida come quella al Dortmund in Champions?

“Fronte Milan, mi aspetto un Pioli che la prepari tutta sul cercare di capitalizzare il più possibile la velocità di Rafa Leao: nessuno, nel Dortmund, può reggere il suo livello”.