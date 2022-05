MN - Nista: "Giocatori come Maignan si pescano con studio e attenzione, il Milan ha avuto occhio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nista, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda su come si possano pescare giocatori del calibro di Mike Maignan in un campionato straniero: “Con lo studio e l’attenzione. In questo il Milan ha avuto un occhio lunghissimo e vanno fatti enormi complimenti a Paolo Maldini e Ricky Massara. Non dimentichiamoci che Maignan era chiamato a sostituire un campione come Gigio Donnarumma. Non solo lo ha fatto egregiamente ma, di fatto, ha aggiunto anche qualcosa a questa cavalcata del Milan dove è stato l’autentica sorpresa. In pochi potevano aspettarsi un rendimento di così alto livello”.