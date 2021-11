MN - Novellino: "Scudetto? Il Napoli sta facendo bene, ma il Milan merita di vincerlo"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Walter Novellino, ha parlato della lotta scudetto di quest’anno e alla domanda se il Milan lotterà fino alla fine per vincere il campionato, ha risposto così: ““Per me il Milan lo vince il campionato, io sono di questa idea. Il Napoli sta facendo grandi cose, ma in questo momento, toccando ferro, il Milan se lo merita più di tutte. Ecco in Champions League invece è mancata un po’ d’esperienza con anche qualche infortunio di troppo che ha condizionato l’andamento. È mancato un po’ Ibrahimovic in quelle partite. Ma comunque dico che quando si raggiungono dei risultati, per me, è importantissima la società”.