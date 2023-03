MN - Nuovo incontro sullo stadio: colloquio in mattinata Scaroni-Sala

MilanNews.it

La saga del nuovo stadio continua. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it nella mattinata di oggi c'è stato un incontro tra il presidente del Milan Paolo Scaroni e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Questa mattina il presidente rossonero ha fornito al primo cittadino milanese alcuni aggiornamenti sulla road map che porterà il club rossonero a presentare un progetto per l'area dell'ippodromo La Maura. L'incontro è avvenuto circa una settimana dopo la visita del proprietario del Milan Gerry Cardinale allo stesso Sala e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana: in quell'occasione il club rossonero aveva espresso la sua volontà informale di proseguire su un'area diversa da quella di San Siro, riservandosi un periodo di circa due settimane per la presentazione del progetto.