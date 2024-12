MN - Nuovo stop per Okafor: problema muscolare in allenamento

vedi letture

Dopo che è entrato in campo solamente al 76°, certamente non destando una grande impressione nella gara contro il Genoa, l'attaccante svizzero Noah Okafor oggi si è infortunato nuovamente. Per l'ex Salisburgo si tratta di un problema di natura muscolare al polpaccio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. In una situazione non facile anche dal punto di vista degli infortuni, ci sarà da capire quale sarà l'entità dello stop del calciatore elvetico.

di Antonello Gioia