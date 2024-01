MN - Okafor convocato per la Roma, Florenzi non recupera. Su Sportiello...

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Noah Okafor, di rientro dal problema muscolare alla coscia sofferto contro il Monza, è completamente recuperato e sarà quindi convocato per la sfida di domani sera contro la Roma. Niente da fare invece per quanto riguarda Florenzi, uscito contro l'Empoli la scorsa settimana per un affaticamento: il terzino non sarà della partita, deve ancora recuperare.

Marco Pellegrino, di ritorno dalla frattura alla caviglia, domani giocherà con la Primavera parte del match contro il Torino per riprendere confidenza col campo e condizione. Infine, Marco Sportiello è guarito dal problema al polpaccio, ma non sarà convocato perché deve essere ancora gestito un po' prima del ritorno in campo.

di Antonello GIoia.