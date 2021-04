MN - Onofri: "Da Leao mi aspettavo di più, ma piano piano si riprenderà"

Claudio Onofri, ex calciatore rossonero, ha rilasciato la seguenti dichiarazioni su Rafael Leao in un'intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it: “Mi aspettavo di più avendolo visto precedentemente. Io faccio un discorso generale, dicendo che non vale per tutti fortunatamente, ma bisogna sempre cercare di capire che l’ambientamento per giocatori che vengono dall’estero è da tenere in considerazione, mentre noi lo calcoliamo come un qualcosa che non esiste, e il pensiero che abbiamo è "che ti abbiamo pagato tot milioni e devi rendere per il corrispondente del valore economico". Purtroppo il calcio è una materia molto aleatoria se vogliamo, non è una scienza esatta, e quindi succede questo. Sono convinto che piano piano riprenderà quel livello che tutti avevamo previsto quando era arrivato e che per adesso ha fatto vedere solamente a sprazzi. Credo che anche lui possa diventare un qualcosa di più importante rispetto a quello che abbiamo visto".