MN - Ordine: "Il ritardo di Kessie è un comportamento da non professionista"

Franco Ordine è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), soffermandosi anche sul rientro in ritardo di Franck Kessie dalla Coppa D'Africa: “Non sono agguerrito, spero lo si capisca. Qui c’è un problema di forma e un problema di sostanza. Il problema di forma è questo: il signor Kessie, secondo le indicazioni ufficiali che ci aveva dato la società, doveva arrivare a Milano entro domenica sera e lunedì presentarsi a Milanello. Poi ci dicono che sarebbe arrivano lunedì e non domenica, per problemi logistici. Da lunedì è arrivato praticamente oggi, e oggi si è allenato da solo. Si allenerà con la squadra domani, giovedì e venerdì: tre giorni prima del derby. Lo considero un comportamento da non professionista. Mi diranno che sono brutto, sporco e cattivo: io difendo la mia opinione”.