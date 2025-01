MN - Ordine: "Prima il Milan sceglieva un po' le partite da giocare, ora con Conceiçao non lo farà più"

Con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao e la vittoria della Supercoppa Italiana, il Milan spera di aver finalmente dato una svolta alla sua stagione. Ma il trofeo alzato in Arabia Saudita dopo aver battuto la Juventus in semifinale e l'Inter in finale deve essere solo un punto di partenza. Questo il pensiero sul tema di Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, che a Milannews.it ha spiegato:

Conceiçao ha detto che il Milan non può avere la pancia piena dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Questa è la mentalità giusta?

"Sì, è una giusta riflessione. Va ricordato che dopo Madrid ci fu il 3-3 di Cagliari. Il peccato originale di quella squadra era che si sceglieva un po' le partite da giocare. Con questo allenatore e in questo momento non credo che se lo possa più permettere".