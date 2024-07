MN - Orlando: "C'è l'esigenza di un giocatore come Kessie per il Milan"

vedi letture

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Come valuti fin qui le manovre di mercato del Milan?

"Mi piacciono i nomi che stanno uscendo fuori come Pavlovic ed Emerson Royal. Certo, c'è l'esigenza di un giocatore come Kessie a centrocampo. Perché l'anno scorso il Milan quando attaccava lo faceva bene, ma la fase difensiva che non è composta solo dai difensori ha sofferto e la squadra ha subito troppi gol. Ecco, un rinforzo simile permetterebbe di ridurre il gap con l'Inter".