MN - Padovan: "Con Zirkzee esploderebbe Leao. Fa al caso del Milan"

Con la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic e l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore entriamo di fatto nella stagione 2024/25. Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Giancarlo Padovan ci dice la sua.

Non si è sbilanciato su Zirkzee

"Buonissimo giocatore che farebbe al caso del Milan. Con lui crede che Leao potrebbe esplondere. Ma ha detto bene Ibrahimovic: non bisogna fare beneficenza e Ibra definendo così le commissioni è stato pure tiepido. Io ad esempio le chiamerei 'tangenti'. E i procuratori non hanno bisogno di tangenti per quello che guadagnano, è ora di finirla. Il Milan già in passato ha rinunciato a dei giocatori per le commissioni e fa bene a ribadire la sua linea".