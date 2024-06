MN - Padovan: "Il Milan vuole risparmiare come tutte le società che vogliono essere sostenibili"

Con la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic e l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore entriamo di fatto nella stagione 2024/25. Ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Giancarlo Padovan ci dice la sua.

Conte era il salvatore della patria invocato dai tifosi, ma smentito da Ibra...

"Conte l'ha incontrato due volte, voleva cambiare troppi giocatori ed è la ragione per cui non è stato preso. Il Milan vuole risparmiare come tutte le società che vogliono essere sostenibili".

De Zerbi è un altro nome gradito alla piazza, ma destinato a Marsiglia. Occasione persa?

"Era un profilo da valutare e magari è stato valutato. Poteva andare bene per quello che ha fatto a Brighton. Un nome sicuramente spendibile".