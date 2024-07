MN - Pagani: "Liberali paragonato a Foden? Se la mettiamo sul fatto che sono entrambi creativi, non possenti fisicamente e mancini allora ci può anche stare"

I giovani del Milan si stanno mettendo in mostra negli Europei Under 19 in corso ma anche con la prima squadra, dove ad esempio Mattia Liberali è stato schierato da Paulo Fonseca nel primo test contro il Rapid Vienna. Lo scout Francesco Pagani ci dice la sua, a cominciare da Francesco Camarda del quale ha scritto in tempi non sospetti, con un tweet di tre anni fa che ha fatto poi il giro della rete. In esclusiva per MilanNews.it.

Tra i giovani del Milan ci sono tanti altri talenti, come abbiamo visto nel recente Europeo Under 17 e in quello Under 19 in corso. Cosa ci puoi dire di questi ragazzi?

"Il più talentuoso di tutti è Liberali. Il suo limite magari è prettamente fisico perché nel calcio muscolare di oggi rischi di pagarla. Ma come talento puro e tecnica è tantissima roba, potenzialmente da prima squadra e addirittura nazionale maggiore".

Costacurta lo ha paragonato a Phil Foden

"Non lo trovo centratissimo, ma certo che se la mettiamo sul fatto che sono entrambi creativi, non possenti fisicamente e mancini allora ci può anche stare ma ci andrei piano con i paragoni".