MN - Pagni chiaro: "Trattativa per la cessione del Milan in fase abbastanza avanzata"

Il giornalista di Repubblica Luca Pagni, esperto di sport e finanza, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla concretezza della trattativa per la cessione del Milan: “Assolutamente sì, non ci sono state smentite e le nostre fonti hanno fornito tutte le conferme del caso. La fase è abbastanza avanzata”.