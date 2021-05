MN - Pagni: "Giroud? È funzionale al gioco del Milan, ma non risolve i problemi"

In attacco servirebbe un profilo diverso da Giroud? Questa la risposta del giornalista di Repubblica Luca Pagni, intervistato a MilanNews.it: "Guardo le statistiche: nelle ultime tre stagioni ha fatto 2, 8 e 4 gol in Premier. Non è stato sempre titolare, ma ha giocato comunque abbastanza. In Champions quest’anno ne ha fatti 6 in 8 presenze. È sicuramente un giocatore di esperienza, ma compirà 35 anni a settembre. Abbiamo visto che anche con Kjaer - che è fenomenale per il livello del calcio italiano - ogni tanto bisogna stare attenti a usarlo. Giroud non segna tantissimo, è uno molto funzionale al gioco e fa segnare, ma non risolve i problemi. Se la strategia è prendere Giroud perché è svincolato, costa poco, è solido e ti fa giocare, siamo al punto di prima: ti manca il centravanti da 20 gol, che alza moltissimo le possibilità di arrivare nelle prime quattro e fare il salto di qualità".