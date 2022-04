MN - Pancaro su Kalulu: "È tra i più forti che ci sono in Serie A"

MilanNews.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Kalulu: “Ho apprezzato la prestazione offerta ieri sera da Kalulu. Sia lui che Tomori mi sono piaciuti molto, Kalulu ha avuto una crescita esponenziale nel giro di pochi mesi. Oggi è un giocatore forte e sicuro, sicuramente un titolare tra i più forti che ci sono nel nostro campionato. Bisogna dare grandi meriti a chi è andato a prenderlo nel momento in cui nessuno lo conosceva ad un costo accessibile”.