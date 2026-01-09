MN - Pardo: "Non è la prima volta che il Milan si impantana con una piccola. Deve crescere perché poi questi sono punti che pesano"

vedi letture

Dopo aver commentato il match tra Milan e Genoa per DAZN, Pierluigi Pardo ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di Milannews.it (clicca QUI per vedere il video).

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cos'è mancato al Milan?

"L'approccio. A parte i primi dieci minuti, il primo tempo non è stato feroce, merito anche del Genoa che ha fatto una bella partita di palleggio nel primo tempo. Poi nella ripresa il Milan è cresciuto molto, ci ha messo voglia e grinta, ha creato occasioni da gol. Poteva trovare anche prima l'1-1 e poi provare a vincere la partita, ma va anche detto che nel finale ha rischiato di perderla. Non è la prima volta che il Milan si impantana con una piccola, tre pareggi e una sconfitta contro Cremonese, Parma, Pisa e appunto Genoa. Il Milan è un po' il contrario dell'Inter, cioè vince gli scontri diretti e perde punti con le piccole. Deve crescere da questo punto di vista perchè poi questi sono punti che pesano. La stagione del Milan resta positiva, ma questa contro il Genoa è certamente un'occasione persa".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore da inserire a gennaio nella rosa di Massimiliano Allegri. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti: Kim del Bayern Monaco è una pista molto complicata, mentre i profili di Radu Dragusin del Tottenham, Axel Disasi del Chelsea e Eric Dier del Monaco non convincono più di tanto. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che un nome che potrebbe diventare interessante è quello di Diego Coppola, centrale italiano classe 2003 del Brighton che lo ha preso la scorsa estate dell'Hellas Verona. Questa pista potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.