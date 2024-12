MN - Parolo: "Milan, difficile per il primo posto ma per il quarto è ancora in gioco"

Marco Parolo, ex calciatore di Lazio e Parma, fra le altre, oggi opinionista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento che sta attraversando il Milan di Paulo Fonseca, che domenica festerggerà i 125 anni di storia davanti al suo pubblico in occasione della sfida contro il Genoa.

Cammino in campionato del Milan, un tuo punto di vista in merito?

"Sicuramente per le prime 4 il Milan è lì. Per lo scudetto ha bisogno di fare un filotto di partite e non fare più battute d'arresto perché oramai forse si è già giocata tutti i jolly prima della partita contro l'Atalanta e la sconfitta ha portato ad una distanza dal primo posto. E davanti comunque ci sono tante squadre, di valore. La vedo molto difficile per il primo posto, mentre per il quarto è ancora in gioco".