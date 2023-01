MN - Passerini su De Ketelaere: "La sostituzione di ieri non mi ha convinto, come se fosse lui il responsabile della partitaccia"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Ti aspetti anche qualche nuovo acquisto un po' più in campo?

"Credo che sia stata poca fiducia ai nuovi acquisti. Sicuramente il Milan non ha fatto un grande mercato, ma credo anche che Pioli si sia fidato troppo dei suoi uomini e poco di nuovi. Per esempio: ieri mi ha convinto poco la sostituzione all'intervallo di De Ketelaere, essendoci molto che stavano facendo peggio di lui; credo che quel tipo di gestione non sia la migliore per il grande investimento del tuo mercato e per un giocatore che devi recuperare: toglierlo all'intervallo come se fosse lui il responsabile della partitaccia del Milan non mi sembra sia stata una grande scelta... Il discorso vale anche per Thiaw, Vranckx e Adli: probabilmente in questo momento meriterebbero un po' più di spazio e di fiducia, anche vedendo cosa stanno dando i titolari non credo ci sia così tanta differenza".