MN - Pauluzzi: "Il dubbio che c'è in Francia è che ok il Milan, ma è una squadra in costruzione che non fa la Champions"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In Francia cosa si dice del suo trasferimento al Milan?

"Si dice che la fine della sua avventura al Marsiglia sia uno spreco perchè comunque, al di là dei risultati, lui non si era mai trovato così bene in un club. Ha sempre avuto qualche problema con i tifosi come per esempio al PSG, anche alla Juve il rapporto era altalenante. Al Marsiglia, invece, nonostante il suo passato al PSG, è nato un grande rapporto che lo faceva stare bene e si vedeva anche in campo visto che è stata la miglior stagione della sua carriera. C'è un senso di una cosa incompiuta. Vero che gioca al Milan ora che è un ottimo modo per ripartire, ma sarà la terza stagione di fila senza giocare la Champions. Il dubbio che c'è in Francia è che ok il Milan, ma è una squadra in costruzione che non fa la Champions".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".