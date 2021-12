MN - Pearce (The Atletic): "Williams e Tsimikas i terzini. Origi e Minamino titolari"

"Mi aspetto che Neco Williams e Kostas Tsimikas inizino al posto di Alexander-Arnold e Robertson. Con Nat Phillips o Joe Gomez in coppia con Ibrahima Konate al centro della difesa. Morton e Oxlade-Chamberlain dovrebbero essere a centrocampo, con la titolarità anche per Origi e Minamino in attacco, al posto di Jota e Manè". Queste le parole di James Pearce, giornalista di The Atletic, sulla probabile formazione del Liverpool per il match di questa sera contro il Milan, ai microfoni di MilanNews.it.