MN - Pellegatti: "Ibra? Pioli potrebbe formare un 4-3-1-2. La rosa non è senza carattere, è giovane"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato, tra le altre cose, anche di come potrebbe disegnarsi il Milan con Ibra dell’impatto mentale che avrebbe nel resto della squadra: “Pioli potrebbe formare un meraviglioso 4-3-1-2, magari non dal 1’, con Calhanoglu dietro Piatek e Ibrahimovic. Per me Piatek dovrebbe essere il primo tifoso del ritorno di Ibrahimovic, come tutto il resto della rosa, che avrebbe un riferimento mentale. Perché questa rosa non è senza carattere, è solo giovane. E come tutti i giovani hanno bisogno di una guida forte, non solo a livello dirigenziale e a livello tecnico, come Pioli, che già ha dimostrato di avere idee chiare senza bisogno di urlare, ma soprattutto un compagno: io non vedo una sola controindicazione per il ritorno di Ibrahimovic.”