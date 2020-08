MN - Pellegatti: "Il rinnovo di Gigio discorso di fine estate ma sarebbe insopportabile andare avanti fino ad ottobre"

Carlo Pellegatti, intervistato da MilanNews.it (qui l'intervista completa), si è espresso sulla stagione e sul rinnovo di Gigio Donnarumma: “Visto che la stagione inizia ad agosto ed è finita, in questo caso, a luglio, il giocatore che secondo me ha meritato l’oscar di miglior giocatore è Gigio Donnarumma. Ho visto tutti gli highlights di questa stagione e Donnarumma ha regalato al Milan almeno 10 punti e quindi secondo me è stato il giocatore che ha avuto il rendimento più costante dall’inizio alla fine. Il suo futuro è una priorità per il Milan. Il rinnovo? Dicono che sarà un discorso di fine estate anche se sarebbe insopportabile andare avanti con queste discussione fino ad ottobre. Gigio è fondamentale per il Milan del futuro".